新冠肺炎進入到第四波流行期，27歲潘小姐在確診期間，因免疫力下降而感染皮蛇，一開始以為紅疹長在鎖骨處是被蚊子叮到，但又隱約感到神經又刺又痛，她前往烏日林新醫院家庭醫學科就診，並接受帶狀疱疹的口服抗病毒藥物跟藥膏，經10天治療後恢復良好。

潘小姐確診又長皮蛇。（烏日林新醫院提供）

潘小姐在新冠肺炎確診期間，正值咳嗽、喉嚨痛不舒服之際，確診第二天竟同時感染傳說中的皮蛇，一開始以為紅疹長在鎖骨處只是被蚊子叮到，奇怪的是不會癢，反而隱約感到神經又刺又痛，晚上也睡不好十分折騰。

林新醫院家庭醫學科主任游惟勝表示，帶狀疱疹好發於50歲以上以及免疫力低下的族群，並非單純是年長者才會得到的疾病，如果年輕族群平常有作息混亂、缺乏營養或壓力大，當帶狀疱疹病毒潛藏在神經節裡面，又剛好感染新型冠狀病毒時，就會趁身體免疫系統失衡時伺機發作，開始侵犯神經節造成局部神經疼痛，皮膚也會出現水泡紅疹，通常發生在單側，呈長條狀分布，也就是俗稱的皮蛇。

美國感染症醫學會期刊指出，50歲以上的民眾若是曾罹患新冠肺炎，相較未感染過新冠肺炎者，有高達15％罹患帶狀疱疹的機率。疾管署研究報告顯示，國人罹患帶狀疱疹機率為32.2％，帶狀疱疹可能會發生在從頭到腳任何部位，除了會長在身體軀幹造成皮膚紅疹水疱合併酸痛，一旦長在眼睛，可能會引起視力受損；若是出現在耳朵，則可能會引起聽力受損，甚至如果長在生殖器或肛門周邊，恐會惡化成大小便失禁。

游惟勝建議，若是發現身體有不明紅疹水泡合併神經痛，尤其近期感染新冠肺炎的民眾，都是屬於帶狀疱疹高危險族群，建議至家醫科或感染科，由醫師開立口服抗病毒藥物，不僅可避免紅疹水泡繼續蔓延，更能降低帶狀疱疹病毒的副作用，減少併發症的發生。

針對帶狀疱疹或高風險族群，想要預防的最好的方式是接種疫苗，可由醫師進行風險評估與需求，安排施打自費帶狀疱疹疫苗，共需接種2劑，保護效果高達9成，可擁有至少10年的保護力。