東勢區東新、下新及粵寧里聯合活動中心24日動土，市長盧秀燕主持典禮。（陳淑娥攝）

東勢區東新、下新及粵寧里聯合活動中心24日動土，市長盧秀燕主持典禮。（陳淑娥攝）

台中市東勢區東新、下新及粵寧三里長年缺乏活動中心，常需借用善教堂地下室舉辦活動，限縮活動規模，居民殷切期盼興建里活動中心。市府籌編預算投入總經費4459萬元，興建地上3層建築物，24日舉行動土典禮，建築外觀將融合客家元素體現客家風情，預計2024年完工。

東勢將迎來首座聯合里活動中心！市長盧秀燕表示，市府近幾年在東勢地區投入非常多預算進行建設，包括東勢豐原生活圈快速道路等，其中居民期盼已久的聯合里活動中心也終於動工。

盧秀燕指出，新建的聯合活動中心廁所男女比例以1比4規畫，優於現行《建築技術規則》規定1比3；另蹲坐式比例則為2比3，落實性別平等，還有設置各項無障礙設施，全面照顧有需求的民眾，打造民眾集會、活動、休閒等多功能優質友善活動場域。

東勢區長翁培真表示，三里活動中心興建基地臨近三里中心位置，2018年自東勢區下新庄自辦市地重劃區劃分為市有地，由於土地為重劃分配無償取得，不僅減少市庫負擔，並帶動地方建設。

民政局長吳世瑋指出，三里聯合活動中心工程投入總經費4459萬元興建，包含民政局補助116萬元、公所今明2年編列4343萬元，建築外觀融合客家元素體現客家風情，為地上3層樓建築物，1樓為開放性活動空間，並設置辦公室，2樓則設置多功能教室及儲藏間，3樓預計提供社會福利機構進駐。

今日動土包含市長盧秀燕、立委江啟臣、市議員吳振嘉、民政局長吳世瑋、客委會主委江俊龍、東勢區長翁培真、前市議員蘇慶雲、冉齡軒、東勢區農會理事長劉進業等人均出席見證。