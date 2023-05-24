后里區鳳凰山步道5月已開放通行，增添貓型意象打卡點。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里區鳳凰山步道屬於休閒登山步道，頗受親子青睞，台中市觀旅局去年編列經費1100萬元，整修改善現有步道設施、延伸建置步道群並設置觀景平台、休憩座椅等，今年5月開放通行，為民眾登山踏青增添新「趣」處。

觀旅局近年來致力於新建及整建登山步道，打造安全、舒適且兼具特色的登山環境。后里鳳凰山登山步道原名仁里村休閒步道，仁里村原名叫「貓仔坑」，是屬於休閒、親子級登山步道，沿線有許多果樹、竹林及涼亭，深受大眾喜愛。

觀旅局長陳美秀表示，此次工程在步道入口處及鳳凰山步道最高點貓仔亭觀景平台分別設置鳳凰鳥與貓型意象的打卡點，提供遊客打卡留念；其中貓仔亭觀景平台視野遼闊，可俯瞰后里及遠眺台中市區，不論是遠處的火炎山或是麗寶樂園摩天、鐵砧山等景點皆可盡收眼底。

觀旅局指出，步道工程起點從貓仔亭觀景平台開始，沿線整建觀音山登山步道陳舊的設施，延伸建置新的步道，包含既有木棧道舖面及護欄改善、既有導覽牌面更新、新建RC仿木步道、塑木平台、新設導覽牌、休憩座椅、指示牌誌等。

觀旅局表示，新建步道僅少部分為棧道，大多平緩好走，可連接停車場，步道兩側樹木林立，清脆的鳥鳴聲不絕於耳，偶爾可見老鷹在天空盤旋，自然景觀相當豐富。民眾下山後可順道至泰安鐵道文化園區、月眉觀光糖廠吃冰，或至中社觀光花市欣賞壯觀花海，感受后里人文風景。