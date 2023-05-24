當被不喜歡的人告白時，有些人不會明確拒絕，而讓對方覺得還有機會，但《星座好朋友》運勢專欄分享12星座男拒絕告白的4句潛台詞，其中巨蟹、處女、雙魚會說出你會遇到更好的人來委婉拒絕；牡羊、獅子、射手當說出需要時間考慮等於是變相的在拒絕；雙子、天秤、水瓶會說可以從朋友開始；金牛、摩羯、天蠍則是會說出現在還不想戀愛的理由來搪塞對方。

1、你還會遇到更好的人

●代表星座：巨蟹男、處女男、雙魚男

這些星座男個性比較細膩，他們拒絕告白也非常謹慎，其實當彼此真正相愛時，是沒有配不配得上的問題，所以當對方鼓起勇氣跟他們告白，他們說出「以後還會碰到更好的人」，其實言下之意是你很好，但我不喜歡，只能委婉地用這種方式拒絕，希望對對方的傷害能夠降到最低。

2、需要時間好好考慮

●代表星座：牡羊男、獅子男、射手男

這些星座男個性熱情又直率，做任何決定也都非常果斷，當對方滿心歡喜的向他們告白，他們卻猶豫的說出「需要時間好好考慮」，這時別高興太早以為他們真的會考慮，其實只不過是變相的在拒絕，如果他們也同樣喜歡你，一定迫不急待答應並不會猶豫不決，甚至會搶先對方一步告白。

3、可以從朋友開始

●代表星座：雙子男、天秤男、水瓶男

這些星座男個性樂觀又活潑，是天生的社交高手，當拒絕告白時會直接給對方碰軟釘子，這時會說「可以先從朋友開始」，意思是不討厭對方但也沒有喜歡，所以還是先相處看看，也許之後他們可能會日久生情，又或者他們遇到喜歡的人後，還是可以繼續和對方當朋友，反正他們跟誰都能當朋友，總之絕不是因為喜歡才說出這句話。

4、現在還不想談戀愛

●代表星座：金牛男、摩羯男、天蠍男

這些星座男個性穩重又嚴謹，做任何決定都需要深思熟慮，也比較不擅於表達，所以他們拒絕告白就顯得殘忍一些，當他們說出「現在還不想談戀愛」，其實就是間接告訴對方不想和你談戀愛，所以只好拿這個理由來塘塞對方。