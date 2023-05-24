新華社24日報導，從大陸交通運輸部獲悉，24日2時12分，漁船魯蓬遠漁028號沉沒，位置位於南緯5度47.939分，東經77度46.315分，水深約5000米。

截至24日11時，魯蓬遠漁028號傾覆搜救工作現場已打撈起7具遺體，現場還有作業船舶7艘，包括拖輪1艘、漁船6艘。

據了解，參與搜救工作的魯蓬遠漁017號、歐亞27號、魯蓬遠漁087號21日在海面上各發現並打撈起1具遺體。斯里蘭卡軍艦施放小艇抵近難船，斯方潛水夫在船艙內發現並打撈起1具遺體。德添輪施放小艇抵近難船，人員登上傾覆漁船船底並自船艏至船艉多點位敲擊，均無回應。

目前，現場搜救船舶共13艘，其中中方拖輪1艘、軍艦3艘、商船2艘、漁船6艘，斯里蘭卡軍艦1艘。

遠洋漁船魯蓬遠漁028號5月16日凌晨3點，在印度洋中部海域傾覆，船上39人失蹤（中國大陸籍17人、印尼籍17人、菲律賓籍5人）。大陸交通運輸部立即啟動應急回應機制，發揮國家海上搜救部際聯席會議機制作用，加強與大陸外交部、農業農村部等有關方面的協調對接。調派交通運輸部在斯里蘭卡可倫坡海域作業的遠洋拖輪德添輪增援；協調中遠海運集團所屬遠福海輪、銘德輪及附近海域4艘遠洋漁船前往現場協助搜救。