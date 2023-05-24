在美東墊底的多倫多藍鳥24日成功中止5連敗，並且痛打了同區老大坦帕灣光芒，毫不留情痛宰20比1，全隊27支安打。藍鳥小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）單場6打點，包括1發滿貫全壘打，「春天哥」史普林格（George Springer）5打數4安打。

藍鳥以最華麗的方式止敗，總教練史奈德（John Schneider）說：「我們說過這遲早會發生的，只是無法預料是何時，這讓大家緩了口氣回歸常態，明白我們仍是一支非常厲害的球隊。也許不必20分，但是前5或6局的表現是可以預期的。」

光芒前幾局落後4分，藍鳥在第5局爆發首波大型攻勢，靠著接連不斷的安打與兩次投手暴投拿灌進6分，打到10比0大幅領先。

比賽末段光芒投降，換上外野手雷利（Luke Raley）登板，藍鳥在9上兩出局無人在壘，眼看要結束攻勢，結果連續3安打弄成滿壘，小葛瑞洛大棒撈成滿貫全壘打！後面查普曼（Matt Chapman）又是兩分炮追殺。光芒把捕手貝登寇特（Christian Bethancourt）叫上去投球，再讓簡森（Danny Jansen）轟了兩分炮進帳第20分。

此戰憑實力真打，光芒其實沒輸那麼多，主因是第9局放棄讓野手上去投球，才讓藍鳥趁機單局灌9分形成大屠殺。藍鳥此舉也是為了提振士氣，參與打線的12位球員人人都有安打進帳，史普林格說：「很高興終於有好事發生在我們身上，這是很棒的一天。」