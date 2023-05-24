女廁大排長龍景象屢見不鮮，唯有增加更多廁間數才能有效解決。屏東縣議員梁育慈表示，屏東公廁男女比只有1：2.1，不及建築法規的1：3，顯然公廁性別友善的成效有待加強。

梁育慈提到，屏東縣長周春米延續前縣長潘孟安積極推動公廁環境計畫，近3年投入總經費超過9000萬，改善縣內161座公廁品質。不過，要求縣內公廁達到「不溼、不臭、不髒」基本清潔程度前，也得回歸可用性。

根據資料顯示，屏東縣公廁的廁間數，男廁958間、女廁2024間，性別比為1：2.1，顯然和《建築法》規定的1：3還有一段差距，另根據環保署統計，屏東公廁蹲坐比僅有32％，低於全國標準四成，對年長者也不友善。「同樣身為女性，相信周春米縣長也特別有感！」

以其他縣市為例，台中市今年婦女節前夕宣布，新建建築男女廁間比例須達1：4，甚至優於建築法令的規定，顯然男女廁間比的改善刻不容緩。

「貼心施政就是要從小地方做起，讓女性上廁所不要再大排長龍。」梁育慈呼籲縣府，在地方經費不足的情況下，應積極向中央爭取經費改善公廁品質，加速推動女廁數量，除符合法令需求，更是為女性謀取福祉，提升屏東性別友善的環境。