媒體人于美人以無黨籍參選台北市第五選區（中正、萬華），近日傳出藝人「雞排妹」鄭家純將代表民進黨出戰。日前已表達參選意願的台北市議員吳沛憶表示，任何人只要願意支持本土進步的價值，甚至在選舉中願意加入民進黨團隊的，都是戰友和夥伴，但仍對自己有信心，不僅認真經營在地，也準備好文宣，可快速整合在地支持。

吳沛憶指出，昨日看到新聞，坦白說是相當的震驚跟驚訝，這段時間和黨中央都有相關討論，包含中正、萬華怎樣決定出最強的人選。目前還沒有收到黨中央正式回應。也盡力向中央表達，對自己非常有信心，是民進黨在中正萬華區最強的人選。

吳沛憶說明，中正、萬華過去是民進黨的艱困選區，整體來說藍綠的版圖還是輸一點。這幾年在地經營的議員都相當努力、認真在經營，並已經開始準備明年的大選，包括團隊、組織、及相關文宣。所以在半年內，相信自己可以做到快速整合在地的所有支持，拓展更多年輕選票。

吳沛憶提及，明年大選目標一定是整合本土力量、進步力量及年輕力量，所以只要符合目標的人選，都是好事。鄭家純長期支持民進黨，在很多議題都有相當理念。任何人只要願意支持本土進步的價值，甚至在選舉中願意加入民進黨團隊的，都是戰友和夥伴。

吳沛憶說，相信黨內不管做任何決策，都要有道理才能服人。所以相信黨中央最後的決策也會說出一個道理，以說服大家。