炎亞綸過去一年大約有15支廣告代言，還參與多部戲劇、電影、綜藝演出，更傳出今年要繳納的稅逼近千萬，看似順風順水的他，前陣子卻突然在臉書說「我最近很低潮」，讓粉絲和好友相當擔心。他坦言，每個位置都會有每個位置的煩惱，「壓力來源其中之一是現在自己出來開工作室，不再像以前只要當藝人，現在要把員工生計放到肩膀上」。

另外，他對自己的演藝事業還有很多野心，像是想要自己寫劇本等，「主要有些實情沒有按自己想要時間履行，當小目標和大目標都還沒有完成，壓力就越積越多。」

他提到「長大的定義」，炎亞綸認為：「長大的定義是，即使是遇到很不爽的事情，你也可以好好的把這件事情放在心裡，去思考用除了生氣以外的方法解決它。」他透露，小時候自己的個性很衝動，以前學生時期曾跟朋友去KTV唱歌，被其中一名同學莫名其妙潑水，他氣到立刻要掀桌，但桌子太重掀不起來，反而讓自己當眾出糗。

長大後的炎亞綸除了比較懂得控制情緒，也對工作帶有使命感，他表示：「人生已經很多大大小小『阿雜』的事情，如果我可以因為一個笑容，去療癒碰到面的人，這樣多好。就是這麼簡單的舉動，只是笑一下，或是幫粉絲簽個名、握個手，同時也鼓勵大家每天給自己肯定跟打氣，對自己說I’m Good. 這些都是一個好能的量傳遞。」

他近日擔任堅果品牌的品味總監，開發「鍋煮伯爵奶茶」、「焦糖漬蘋果」等兩風味「長大系堅果」，引領「多層次新食感」風潮。他在直播以「療癒」為主題跟觀眾聊天，炎亞綸點出，現代人生活和工作都很忙碌，鼓勵大家一定要找時間讓自己放鬆，不然很容易累積壓力。談到如何舒壓，炎亞綸分享除了透過「神秘學」裡的算命、冥想、頌缽等精神療癒的方式，他也喜歡以「吃」療癒，他笑說，他經常與好友相約吃美食，也因為自己愛吃，所以副業也大多和吃的相關。