台中一名駕駛日前開BMW M2轎跑車上路遭攔查，警方認為排氣管太大聲，但他強調是原廠車，最後仍遭開勸導單，事後怒批「你們是看到雙B，是跑車就攔了吧」，還說一名員警原本已不打算開單，另名員警卻直接說「有單就開啊」，讓他傻眼轟「這樣攔車查我證件？請問我是犯人還是贓車嗎」。

該網友在臉書「爆料公社」發文稱，他日前開的BMW「原廠」M2轎跑車回家時，路上沒有踩油門或拉轉速，卻被警方攔查說排氣管太大聲，他向警方說明是原廠車無改裝，但對方仍堅持要開單，他回應是否路上每輛超跑都要被攔，員警回應「我現在就是在盤查你」，讓原PO認為被當作犯人。

駕駛開BMW M2轎跑車上路遭攔查，警方認為排氣管太大聲，他強調是原廠車，最後仍遭開勸導單，怒批「你們是看到雙B，是跑車就攔了吧」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

「你們是看到雙B，是跑車就攔了吧」原PO說只憑警方斷定大聲，他就須遭攔檢查證件，事後得去驗車，直言根本是擾民；原本警車副駕駛員警已不打算開單，但開車員警說「有單就開啊」，原PO發文嗆「警界老鼠屎真的可憐爆多，社會會亂，我敢相信都是這些員警導致人民不滿報復所造成的」

其他網友留言「開單都很積極啦，遇到打不過的就惱羞」、「警察都攔好攔的啊，犯人又打不過」、「辛苦了車主，遇到這種不專業的警察真的很疲勞」、「下次跟他們拿異議單，如果沒有當場報警再叫其他警察拿來」、「反正開了單 後續跟他無關啊」、「看一台攔一台，應該想賭看看有沒有大獎」。