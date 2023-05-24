民進黨今中執會，針對宜蘭縣立法委員提名候選人陳歐珀退選及後續提名事宜案，會中決議同意退選，並以徵召方式完成該選區後續提名作業。

另外，會中邀請職業網球選手盧彥勳及胞兄盧威儒以「20年職業網壇經驗談台灣網球的現況與未來」為題專案報告，民進黨黨發言人張志豪會後轉述黨主席賴清德聽取報告後裁示；賴清德說，每個運動選手的背後，除了本身的拚勁與韌性，還有在出賽前的血汗付出，更多的是家人長期的支持與陪伴。

他說，這幾年來，台灣體育表現大爆發，選手在國際競賽中也有亮眼的成績。大家應該都還記憶猶新，前年東京奧運選手們的表現感動全國，許多民眾守在電視和直播前為台灣英雄加油喝采，這就是國家人民團結的展現，也是國人向心力的凝聚及榮譽感的獲得。

他指出，民進黨執政後，修正《國民體育法》體育預算從2016年的79.8億元，逐年增加到130億元以上的規模；加上國訓中心的修建、以及今年初立法院通過的「國家運動科學中心設置條例」，系統性提供參賽選手運科應用，全面備戰接下來的賽事及明年的巴黎奧運。

他認為，體育並不是只有經費的補助，政府更要有長遠的計劃，讓體育、企業和運動員之間有更強烈的連結，當然，更要關注運動員在退役後如何讓他們的技能和經驗繼續傳承，這些都是政府必須要持續努力的方向。

賴清德也感謝盧家兄弟貢獻寶貴的經驗，不僅屢創佳績讓世界看見台灣，未來兩人將持續推廣網球運動，挖掘下一位網壇好手，讓台灣體育活動的風氣更加蓬勃發展。