第2屆台南國際綠色產業展24日起一連3天在大台南會展中心盛大登場，今年共有5國80家廠商展出216個攤位，攤位較去年成長近30％，同步也推出為期30天線上展，希望將台灣綠色產業實力推展到全世界。

2023台南國際綠色產業展今天下午開幕，由主辦單位旺旺中時媒體集團工商時報社長陳國瑋、經濟部能源局主任祕書翁素真、台南市政府副祕書長王揚智、南科管理局局長蘇振綱等產官學界代表出席剪綵。

代表台南市長黃偉哲出席的南市府副祕書長王揚智指出，今年為第2屆的台南國際綠色產業展，攤位數較去年增近3成，相信明年一定會翻倍，他盛讚這場展覽有看頭，除了實體展還有線上展，讓不克前來的廠商也能參與。

他說，綠色產業是未來主軸產業，不只帶動科技產業發展、帶動國家發展及創造就業機會，兼能提升環境永續，台南沙崙智慧綠能科學城集結智慧電網、綠建築、風力發電等特色，希望打造這個平台吸引更多國內外尖端人才來台南落地生根，為綠能產業盡一分心力。

工商時報社長陳國瑋指出，今年共有德國、比利時、南非、新加坡、香港等國外廠商共襄盛舉，希望讓台南綠色產業未來發光發熱，實體展之外，也有100家廠商舉辦為期1個月線上展，透過網路無遠弗屆，將台灣綠色產業實力傳遞到全世界。

陳國瑋提到，綠色產業是台灣未來的發展機會，工商時報過去在南台灣辦理機械展30年，未來希望在綠色產業展也能繼續辦30年。

「2023台南國際綠色產業展」聚焦智慧儲能、綠能發電、電動車、ESG、循環經濟、節能環保、淨零碳排等領域，提供參觀者第一手綠色產業訊息，打造成為南台灣指標性綠色產業交易平台與盛會。

展區規畫主題包括綠能發電區、智慧儲能應用區、電動車與電池區、循環經濟區、零碳及減塑區、綠建材區、節能與環保設備區、政府與學研區等。多家指標廠商包括鴻華先進科技、士林電機、大亞電線電纜等也參展。此外，國內外7個市售品牌等15款電動車參展，是展場一大亮點。