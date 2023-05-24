不少清寒學子在暑假常陷入應該選擇打工賺錢或參與實習的兩難，一方面希望打工賺取生活所需，另一方面又希望藉由實習增加未來就職的競爭力。為幫助清寒學子，王道銀行自2015年起開辦「暑期種子實習計畫」，提供其兼顧薪酬和實習的機會，今年已邁入第八屆，將提供6周的有薪實習機會，升大三以上或研究所學生，且具備清寒證明、低收入戶證明或中低收入戶證明者，皆符合申請資格。

王道銀行表示，「暑期種子實習計畫」自即日起至5月28日止受理報名，至多錄取8名學生，實習期間為7月3日至8月11日，對銀行業務有興趣者皆可申請，不限科系。

為進一步鼓勵優秀的實習生，王道銀行今年持續推出優秀實習生獎助學金計畫，實習期間表現優秀且領有政府低收入戶或中低收入戶證明之實習生，王道銀行將自錄取時提供每學期新台幣5萬元的獎助學金至畢業為止，至多錄取2名，獲選者畢業後將會直接於王道銀行任職。

王道銀行企業溝通部資深協理張倫瑋表示，王道銀行暑期種子實習計畫以教學與育才為目的，規劃完整的培育課程和單位訓練，前2周提供紮實的銀行業務與金融專業知識課程，後4周則依據實習生的興趣與潛能安排至單位實習，並搭配輔導員教學制度，促進學生培養銀行專業知識和職場競爭力，有助開啟職涯發展的第一步。