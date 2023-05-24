日前根據台灣民意基金會所公布的民調中可以發現，新北市長侯友宜在基層的感情溫度非常高，對此，前立委郭正亮24日就表示，「只要跟侯友宜見過面，不認識他的民眾都會被他的熱度感受到，這沒有問題，我覺得老百姓會想信任他，主要是他牽扯的利益很少」，引發討論。

郭正亮24日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「事實上侯友宜親和力是最高的，但總統這種盤，我坦白說，選立委半年最多跟2、3萬個人握手就了不起了，你總統能跟多少人握手？」郭正亮認為，「只要跟侯友宜見過面，不認識他的民眾都會被他的熱度感受到，這沒有問題，我覺得老百姓會想信任他，主要是他牽扯的利益很少」。

郭正亮更舉例，「比如說民進黨會攻擊兩岸，但侯友宜跟大陸就沒有什麼利益往來，然後他夫人那邊的家境也蠻好的，基本上他給人家的感覺並沒有在求什麼，所以無欲則剛，而他在無欲則剛的情況之下，該做什麼就做什麼」，最後郭正亮也建議，「因為台灣現在就是很亂、治安很差，所以對詐騙犯的處理，侯友宜一定要有堅定的主張，所以一定要展現他的優勢，要讓人家覺得逐漸在政黨對決」。