雲林縣麥寮鄉體適能中心常有民眾爬窗入內，管理人員發文「禁止模仿猴子」引發議論。（翻攝自麥寮鄉室內體適能中心臉書／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉體適能中心為維持中心整潔，禁帶飲食入場，但部分民眾為避開大門人員檢查，攀爬窗戶進到中心，離去時飲料、食物隨意棄置，令管理人員不堪其擾，近日在臉書留言「場內禁止飲食與亂丟垃圾，更禁止模仿猴子打開安全門或爬窗戶進來」，引發鄉民議論，事後管理人員感到用辭不妥已刪除此段文字，解釋是要提醒大家發揮公德心，沒有惡意。

麥寮鄉體適能中心斥資9000餘萬元興建，為2層樓建築，占地約550坪，1樓綜合球場有健身室、籃球場、羽球場等，2樓規畫為瑜伽韻律教室、課程教室、桌球室等，其中健身室設備豐富，包括最受歡迎的划船機、跑步機、踏步車等多項運動器材，設備新穎完全免費，去年底啟用後大受歡迎。

體適能中心管理人員表示，為維持中心整潔，入場可帶礦泉水，禁帶各類飲料、食物，以免引來蟑螂、老鼠、螞蟻，管理人員會在大門入口處檢查，但有些民眾為了帶飲食入場，竟攀爬窗戶進到中心，只為避開檢查，事後垃圾隨意亂丟，把飲料留在置物櫃內，甚至將口香糖黏在地板上，令人遺憾。

管理人員因此在臉書上留言，「場內禁止飲食與亂丟垃圾，更禁止模仿猴子打開安全門或爬窗戶進來」，希望民眾能夠發揮公德心，不要違規飲食，大部分網友都表示支持，但「禁止模仿猴子」用語卻引發鄉民議論，認為並不妥當。

對此管理人員解釋，當初是想用較輕鬆的方式勸導大家不要爬窗戶，除了確保中心整潔，也避免發生危險，中心周邊設有監視錄影器，爬窗過程都會被錄影下來，有些還是穿著制服的學生。日後中心會持續加強宣導，大家共同打造1個優質的運動環境。