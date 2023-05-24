台中大甲鎮瀾宮籌備明年七朝清醮大典，大甲媽降下聖筊指示建醮王船要由屏東東港東隆宮王船組造船師傅承造，且尺寸還取媽祖生的數字32尺3。（謝佳潾攝）

台中大甲鎮瀾宮籌備明年七朝清醮大典，大甲媽降下聖筊指示建醮王船要由屏東東港東隆宮王船組造船師傅承造，且尺寸還取媽祖生的數字32尺3。（謝佳潾攝）

台中大甲鎮瀾宮籌備明年七朝清醮大典，大甲媽降下聖筊指示建醮王船要由屏東東港東隆宮王船組造船師傅承造，且尺寸還取媽祖生的數字32尺3。（謝佳潾攝）

台中大甲鎮瀾宮籌備明年七朝清醮大典，大甲媽降下聖筊指示建醮王船要由屏東東港東隆宮王船組造船師傅承造，且尺寸還取媽祖生的數字32尺3。（謝佳潾攝）

大甲媽與溫王爺24日在建醮王船立（舟參）典禮相見歡，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤指出，王船預計10月底完成，屆時大甲媽將在屏東遶境3天。（謝佳潾攝）

台中大甲鎮瀾宮籌備明年七朝清醮大典，大甲媽降下聖筊指示建醮王船要由屏東東港東隆宮王船組造船師傅承造，且尺寸還取媽祖生的數字32尺3，為此，大甲媽與溫王爺24日在新園鄉王船廠的建醮王船立（舟參）典禮相見歡，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤指出，王船預計10月底完成，屆時大甲媽將在屏東遶境3天。

鄭銘坤表示，鎮瀾宮在民國70幾年時，因要建醮而請高雄保安宮協助造王船，事隔40多年後，鎮瀾宮又要在明年建醮，而經向大甲媽擲筊請示後，大甲媽以聖筊指示建造王船要由東隆宮王船組造船師傅承造，且全程要依造東港迎王平安祭典建造王船的儀式來進行。

鄭銘坤說，當時與東隆宮討論時，原本計畫建醮王船要與東港王船一樣大，但因考量之後要運回大甲，船體太大不方便，所以又請示大甲媽船體能不能縮小一點，後來在大甲媽的允准下，取3月23日媽祖生的數字，請造船師傅承造32尺3的建醮王船。

為此，鎮瀾宮與東隆宮24日在新園鄉王船廠舉辦隆重的「大甲鎮瀾宮建醮王船立立（舟參）典禮」，並請大甲媽與溫王爺移駕現場鑑禮。鄭銘坤說，王船預計10月底造好，屆時將有千人來迎王船，而王船將採拖輪板車的方式走台一線縱貫公路回大甲，同時也將南部文化帶到中部，促進2地宗教文化交流。

鄭銘坤還說，建醮王船開光點睛時，大甲媽會請正爐媽、湄洲媽到屏東遶境3天，而在造船期間，鎮瀾宮也會請大甲媽分靈進駐東隆宮，直至王船完成，以此保護造船師傅平安、地方平安。

東隆宮董事長潘慶士也捎來好消息，他說，甲辰正科迎王平安祭典王船建造與彩繪已接近完工，將於7月24日早上9點舉行王船開光點睛大典，這艘王船是由東港與琉球約80餘名造船師傅、花約100個工作天完成，王船開光點睛後將奉置於王船廠供香客信眾參拜。