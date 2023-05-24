67歲小山正義在花蓮市公所與文史工作者協助下，找到時任日據時代巡警叔公的下落，今除拜會公所，也帶著家鄉的米、水跟鹽巴到花蓮祭祀叔公。（羅亦晽攝）

67歲小山正義在花蓮市公所與文史工作者協助下，找到時任日據時代巡警叔公的下落，今到市公所聽文史工作者黃家榮說明調查過程時，數度激動落淚。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

日本熊本縣民小山正義的叔公小山實，日據時期在花蓮擔任巡警卻不幸因公殉職，遠在日本的家人卻不得而知成畢生遺憾。小山正義2年前寫信請花蓮市公所協助查訪叔公生前在台足跡，經公所與文史工作者抽絲剝繭調查，終於找到叔公殉職地點與原因，解開家族心中多年的疑惑，他今特赴花蓮悼念叔公，並到市公所致上謝意。

67歲的小山正義說，叔公當年在台擔任巡警，1916年2月4日於花蓮過世，離世時34歲、單身，這是家族唯一知道的內容。7年前和太太到高雄旅遊，正巧碰上熊本大地震無法回國，便受當地人熱情款待，台灣人的溫暖熱情讓他憶起將生命獻給台灣的叔公，2年前決定提筆給花蓮市公所，希望協助調查當時現況及叔公安葬之處。

花蓮市公所將「尋親任務」委託文史工作者黃家榮調查後，終於找到小山實殉職後的牌位供奉地點與殉職之處，讓小山正義相當感動，今在日本曉峰株式會社陪同下，到花蓮市公所拜會市長魏嘉彥，感謝公所的協助，並聽黃家榮說明調查結果。

黃家榮說，小山實在台期間沒有戶籍資料且事隔107年，查閱相關新聞報導資料未果，調查進度一度停擺，直到上個月改從祭祀因公殉職的招魂社「台北建功神社」查找資料，果然在名錄中發現小山實的名字，接著又再日文書寫的原住民地區殉職者資料中，找到小山實在1916年（大正5年）於璞石閣支廳掃叭監督所（今瑞穗鄉舞鶴地區），執行鐵條網線路踏查巡視勤務中不幸觸電死亡的訊息。

黃家榮坦言，小山實的骨灰是否有被帶到台北建功神社供奉不得而知，但他推測在觸電位置應會設有紀念碑，或在舞鶴地區歷史悠久的墳墓區可能會有小山實墓塚，接下來會加把勁繼續尋找。

小山正義聽說明黃家榮說明調查過程時，數度激動落淚，感謝花蓮市公所、文史工作者沒有放棄，帶給他與家族這麼重要的訊息，今除拜會公所外，也帶著家鄉的米、水跟鹽巴到花蓮祭祀叔公，向叔公告知，家人們都沒有遺忘他，待未來確定安葬地點或有進一步調查進度時，會帶著家人到花蓮和叔公團聚。