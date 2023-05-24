新北市長侯友宜被國民黨徵召為2024總統參選人後，副手人選也引外界關注，昨(23日)侯友宜透露曾與台大前校長管中閔請益國政，引發熱議。前立委郭正亮今分析，管中閔在「知識藍」、「外省菁英」和曾任「國發會主委」三個身分上都很有代表性，雖然管不希望被炒作成副手人選，但多少能夠在這3點上幫到侯友宜。

侯友宜昨在臉書貼出與管中閔的合照，談及幾日前曾向管中閔請益國內外經濟情勢和青年相關問題，引發許多「侯管配」的討論；管中閔深夜則親自在臉書表態，「我沒有意願參與任何選舉」。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，管中閔、「侯管配」之所以會成為新聞標題，是因為有一些人認為，管中閔是前總統馬英九推薦給侯友宜的副手；他也認為，推薦管中閔給侯團隊應該是好意，因為馬知道管中閔可以補足侯友宜團隊現在欠缺的問題。

郭正亮指出，管中閔的三個身分都非常有代表性，「知識藍」、「外省菁英」和「國發會主委」，對於政策非常熟悉；郭正亮續指，在初選過程中，可能會因為侯友宜沒有對許多重要議題表態，讓知識藍感到有疑慮，但要修補不是難事。

郭正亮也提到，管中閔是性情中人，侯友宜來拜會請益，就被媒體寫成「侯管配」、副手人選，管中閔並不希望演變成這樣；但郭正亮認為，如果是在「知識藍」、「外省菁英」和「政策熟悉」的三個方面，管中閔多多少少還是能幫侯友宜講一些話。