從事移工教育的非營利組織One-Forty睽違三年，再度到印尼進行家訪，了解移工返鄉後的狀況。One-Forty還在印尼發現一個台灣村，許多居民都曾到台灣工作。返鄉移工Yusni在台商擔任翻譯，也在今年晉升為管理職，成為當地員工與台幹間的橋樑。他的中文流利程度讓台籍員工都稱讚他像一位台灣人。靠著在台灣學習的中文技能，擁有穩定的工作與存款，購買人生第一部車。

One-Forty成立 8 年來，創辦台灣第一所移工學校，為移工開設中文、理財、電腦、創業課程，讓移工順利融入台灣社會。回國後，移工也能夠藉由這些技能，成功開店創業、運用中文能力到當地台商工作，打破貧窮的惡性循環。One-Forty 至今已服務超過3000名移工，也有不少移工返回家鄉。

One-Forty在當地舉辦同學會，邀請曾到台灣的移工一同相聚。返鄉移工Ema分享甚至希望One-Forty在印尼設分部。若能讓印尼政府知道One-Forty為印尼人所做的貢獻，對台灣來說有助於提升國際曝光度。

返鄉移工Warti為了開設一家服飾店，而來到台灣工作。回國後，因離婚而面臨經濟困難。Warti運用在One-Forty學習到的概念，以低成本的炸物事業，賺進第一筆資金，重啟服飾事業。如今，Warti的團隊已成長到18人，甚至將房舍改建成宿舍，為居住較遠的員工提供住宿。

One-Forty創辦人陳凱翔表示，移工選擇出國工作的目的地時，通常參考他們身邊人的經驗和意見，若能讓他們在台灣提供一個美好的經驗。對於正面臨勞動力短缺的台灣而言，將產生一個良性的循環效應。