Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，我們與Bikebank秉持一致的永續願景，很高興能夠深化與Bikebank的合作，共同加速韓國運具電動化。首爾擁有全球規模數一數二的美食外送產業生態系，也是首波採用Gogoro電池交換服務於美食外送領域的市場之一。未來，我們將持續發展B2B美食外送業務、打造永續外送，更為韓國消費者帶來智慧電動機車與電池交換服務。

Bikebank旗下的全新電動化運具品牌Dotstation，不僅服務一般消費者，也為Bikebank提供機車銷售與電池交換服務，滿足配送的最後一哩需求。因應市場需求，Bikebank為韓國大眾與外送夥伴設立了兩家Dotstation銷售門市，並建置逾70個電池交換站，將電池交換網路拓展至首爾、大邱、世宗、昌原、仁川、慶山、京畿道、蔚山等八個重要城市。

Bikebank執行長Minkyu Kim表示，我們與Gogoro積極推動韓國都會交通轉型，創立Dotstation品牌將引領我們邁向永續交通新時代，讓更多韓國消費者輕鬆享受永續移動體驗。透過Dotstation，Gogoro電池交換服務進駐韓國八大城市，我們預計今年建置更多電池交換站，並為消費者提供一系列智慧電動機車車款。

此外，韓國美食外送領導品牌Logiall、Manna Plus已開始於外送業務中使用Gogoro智慧電動機車及電池交換服務。

在台灣，Gogoro Network用戶數已突破54萬，全台GoStation電池交換站總數更超越加油站，逾2500個站點、1.2萬座機台共投放超過110萬顆智慧電池，每日支援逾40萬次電池交換。至今總共已完成4.6億次電池交換，相當於減少了62.5萬噸碳排放量。