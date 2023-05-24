受古雷一貫廠虧損影響，加上去年12月遞延出貨的低價訂單還有春節長假效應，台聚首季營收季減少13%、年減少22.9%；稅後虧損為9652.3萬元，單季轉虧；每股淨損0.09元。

台聚表示，第一季度EVA市場價格先揚後抑，終端需求除光伏外，普遍不佳。大陸疫情在1月初全面解封，EVA價格處於低點，貿易商積極進場購料，加上光伏級EVA需求轉好，助益EVA價格持續上揚，3月下旬除光伏外，下游需求疲弱，貿商讓利走貨，價格轉跌。台聚第一季EVA生產正常，維持全產全銷，銷售量較去年同期增加 11%。

展望第二季，以原料面來說，台聚認為，經濟衰退疑慮導致油價走跌，但OPEC在5月開始減產、夏天旺季來臨且美國戰備儲油最快在第三季開始回補，短期價格仍有支撐。乙烯原料方面，裂解廠上半年安排大量檢修以及大陸下游新增產能逐漸開出，但輕油價格、下游需求及承接力低迷，預計價格偏弱震盪。

台聚表示，俄烏戰爭持續，通膨升息影響終端消費，市場預期未來經濟狀況不容樂觀。以EVA來說，整體需求在第二季預估將放緩，展望光伏市場需求尚可，鞋材發泡、熱熔膠、塗覆等受通膨影響消費疲弱，終端需求看壞，加上古雷30萬噸產能本月投產，EVA市場供給增加，價格欲漲不易。再者，後疫情之經濟復甦不如預期，預估第二季PE市場需求仍疲弱，大陸新產能陸續投產，在價格競爭激烈下，PE銷售更加辛苦。台聚也將持續推廣高性能之EVA產品，並提升HD/LLD產品品質，不斷開拓高端市場客群。