受訪的15位分析師對年底的預測區間介於1990年2月以來未曾見過的35,000點，至日經指數今年初始的26,000點。

獲利了結賣壓湧現，周二日經指數收跌0.42%，為30957.77點，連漲8天的升勢嘎然止步。周三日經指數再跌0.89%，收在30682.68點，較周一創下33年收盤新高（31086.82點）進一步滑落。

分析師對未來3個月的走勢則看法分歧，4位分析師認為日經指數將陷入狹幅區間，兩名分析師看好將上漲至少10%，還有兩名分析師認為多達10%的拉回修正是最有可能的結果。

分析師對2024年中預測區間也相當寬，介於25,000點～35,100點，其中值也正好是30,000點。

看漲的分析師多提到東京證券交易所推動加強公司治理的計畫，這已經成為吸引外資的關鍵因素，而外資也是推升這一波漲勢的主力。

Sumitomo Mitsui DS Asset Management首席市場策略師 Masahiro Ichikawa表示，目前外資確實在搶購日本股票，因此日經指數的上漲趨勢可能持續下去，他預期到今年底日經指數將站上 33,500點，並在2024年中升至35,100點。但他也警告日股確實已經漲多，「現在有很強烈的過熱感覺，展開修正的可能性已經變得非常明顯，投資人需要留意這點」。

上季企業財報特別強勁，帶動日經指數在4月底走出低潮。對於日股的後市表現，多頭和空頭都提到企業獲利的重要性。由於日經指數中有許多出口概念股，因此中國解封後的復甦疲弱被視為主要風險。

野村證券首席股票策略師Yunosuke Ikeda表示，隨著中國經濟走弱，分析師可能會在今年中下修對企業前景的預測，「日本企業可能沒有將中國低迷不振的經濟納入公司展望」。他預期日經指數將在今年底跌至30,000點。