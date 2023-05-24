人生幾歲買房？一直都是熱門話題，但近年房價上揚，薪水收入卻牛步成長，許多人大嘆：「想買房太難了！」永慶房產集團根據財團法人金融聯合徵信中心資料統計，觀察近十年主力購屋年齡趨勢態樣，發現買房年齡有越來越高的趨勢，2022年的主力購屋年齡分布，40歲以下的占比較2013年下降，而40-50歲增加3.2個百分點！顯示買房年齡層有往後推移的現象，然而根據永慶房屋內部統計，在永慶房屋成功買房的員工中30歲以下占比高達46%。

永慶房屋員工買房年齡層大調查：30歲以下占比高達46%

永慶房屋針對內部員工買房年齡層進行調查，永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋經紀人不只是替客戶成家的推手，同時也替自己圓滿成家！

永慶房屋提供業務新人前12個月每月5萬元收入保障，首年即保障60萬收入，力挺求職者安心就業。（圖/永慶房屋提供）

永慶房屋有完整的薪獎福利制度，幫助員工們可以提早進行購屋規劃，提供業務新人首年60萬的收入保障，超越台灣年薪中位數的50.6萬！塗振宏補充，永慶房屋重視人才培育，希望透過收入保障，讓剛入行的產業新鮮人能在入職第一年無經濟壓力的學習，為未來打下根基，根據永慶房屋內部調查顯示，在永慶任職一年以上的經紀人平均月收高達近9萬！經紀人收入除了底薪與業績獎金外，還有每人每年最高250萬元「幸福成家基金」可以爭取，不只額外幫經紀人加薪，更是加速圓成家夢的重要關鍵。

選對工作 三年買房不再只是夢想！

永慶房屋林東憲大學畢業後對未來職涯感到迷惘，卻因為在當兵時看到《奮鬥月刊》上永慶的招募訊息，既有保障收入又能累積房地產專業知識，退伍後林東憲毫不猶豫選擇能挑戰高薪的房仲工作，為自己打開「薪」人生。在永慶房屋一對一師徒制的指導下打穩扎實基礎、累積實務經驗，入行約4年時間，已從社會新鮮人轉變成月收超過20萬的直營店店長，並在26歲時成功買下人生第一間房，目標在30歲前達成五子登科的人生夢想。

林東憲大學畢業後加入永慶房屋，成功在26歲時買下人生第一間房。（圖/永慶房屋提供）

塗振宏協理補充，永慶房屋2022年逆勢成長，2023年持續挑戰市佔新高，擴大規模、加碼徵才，推出「鴻兔大展512限時專案」，提供業務新人前12個月每月5萬元收入保障，首年即保障60萬收入，力挺求職者安心就業，減輕學習期的經濟壓力，可以專心打好基礎，歡迎有熱忱、想賺取高薪的求職者，加入我們。