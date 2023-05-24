立法院外交及國防委員會邀請國防部長邱國正明日針對「國防產業發展條例」進行專案報告，並備詢。書面報告今送到立院，當中指出，2021年8月起受理廠商申請級別認證，目前已核發10家廠商67張合格證，尚在評鑑中則計有5家廠商22項列管軍品。

國防部指出，制定「國防產業發展條例」主要在兼顧國防安全與經濟發展下，鼓勵國內廠商投入國防產業供應鏈，達成「滿足建軍備戰需求」及「創造產業經濟效益」雙贏目標。

國防部說，依「列管軍品範圍及認定辦法」，配合軍品籌獲規畫，由中科院、三軍司令部於每年3月底前檢討提列關鍵模組以上軍品清單，由本部納編相關產官學研專家、學者組成聯合審議委員會，審查核定後，於當年7月定期公告列管軍品清單。

國防部表示，另針對新增需求，採不定期方式審議及公告，2021年7月迄今，已公告四次列管軍品清單計837項，並同步受理廠商申請級別認證。並同步受理廠商申請級別認證。目前尚在審議中計292項，規畫今6月底前執行第五次公告。

國防部說明，現已於本部全球資訊網設置產發條例專區公告相關資訊，包含配套法規、 列管軍品清單、申請認證所需檢附資料、級別評鑑評分表、安全查核檢查要項等，各項資訊均公開、透明。

另國防部主動致函國內相關產業公（協）會及法人團體，於疫情期間，在符合防疫措施規範下，共舉辦6場次廠商說明會，宣導申請級別作業流程，並蒐集廠商意見，共計454家廠商參加。本年度亦規畫舉辦北、中、南地區說明會計5場次，將協調經濟部推薦優質廠商共同參與。

國防部表示，說明會宣導後，廠商就列管軍品清單公告品項，依自身產業領域及技術量能，檢附相關基本資料，向本部申請級別認證，經本部核校通過後，移請公正第三方納編國內相關領域學者、專家組成評鑑委員會，並依據科技水準 、經營規模等七項評鑑指標進行級別評鑑後 ，由國防部實施安全查核，過程嚴謹客觀，符合評鑑基準廠商，即核發合格證明，以利廠商後續參與購案。

國防部指出，廠商通過級別評鑑及安全查核後，由本部核頒合格證明，具備優先參與列管軍品採購資格。而依產發條例規定，一等列管軍品採「限制性招標」，二等、三等列管軍品採「限制性」或「選擇性招標」，並以最有利標決標 ，以培植優質廠商結合國防需求，建立國防產業供應鏈。

國防部強調，2021年8月受理廠商申請級別認證，迄今已核發10家廠商67張合格證，尚在評鑑中則計有5家廠商22項列管軍品，國防部將藉由多元管道持續鼓勵廠商參與認證，並以專人輔導相關申請作業，以提升執行成效。