每年6月屬於畢業季節，大學畢業生正興奮迎向嶄新的未來，高雄正修科大8名身心障礙生，求學過程中勤奮突破困難，不向命運低頭，即便就學諸多不便，仍克服困境完成學業，令人敬佩，因而獲選學習楷模。

正修科大今年有8位應屆畢業生獲選學習楷模，除楊瑞盛、翁子其、王富蘭外，還有重度聽障巴賜恩、慢性腎衰竭林宜美、中度情緒障礙秦桂芳、中度聽障吳雅典及視障周盧吉，艱苦求學歷程可作為學弟妹的模範。

電子系的楊瑞盛先天長短腳、行動不便，從小一直很自卑，難以接受自己的腳長成這樣，一路成長慢慢走出難過的心情，如今已不會為本身的不完美而難過，懂得接納、突破自己，不管在課業或人際，都抱持樂觀心情面對，也會與別人分享不完美，藉以鼓勵他人勇往直前不畏艱難。

資管系翁子其罹患俗稱「泡泡龍」的罕見疾病，學習過程經歷握筆寫字的疼痛，甚至作業本都能看到血漬，翁子其姑姑說，每到一所學校就讀，就擔心子其會被排斥，正修是一所有溫度的學校，學輔人員及班上同學都能關心他人，讓子其得到最實際的照顧，實在「足感心」。

重度聽障50歲重拾書本的企管系王富蘭，儘管上夜班時間長，放假又要配合加班，但她認為，既然讀了就盡力學習，學到很多應用軟體、考到許多張證照，一度因家庭關係被家人逼迫辭職休學，幸好有兄妹相挺，才能順利畢業。

應用外語系慢性腎衰竭的林宜美，未留意腎功能異常，皮膚毒素抓到破皮流血，又得了恐慌症，身心靈飽受煎熬，讓人看不到未來，幸好有老師體恤，讓她的求學路很順利，她說，希望未來的日子，可以完成想做的事，給孩子有個好榜樣。