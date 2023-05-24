小朋友在夜晚手牽手遊園，發覺夜晚生態更多奇妙的樣貌。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

小小釣手體驗讓小朋友於垂釣結束後，品嚐鹽烤魚等自然美味。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

「生態廚房」讓小朋友體驗動手做野菜飯糰和宜蘭蔥海鮮大阪燒，體驗環境共好生活。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

小孩參加夏令營，家長可在酒店中泡美人湯溫泉舒壓放鬆，享受度假時光。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

迎接疫後第一個暑假，不少家長開始規劃讓小孩可以盡情放電的夏令營，宜蘭力麗威斯汀度假酒店與宜蘭縣員山鄉「棗稻田食玩農創空間」攜手合作，推出三天二夜的「夏の農田物語」活動，由專業人員及飯店小管家，全程帶領孩子探索生態祕境、體驗農野日常，並在DIY的過程中體現友善環境共好生活。活動預計在7、8月開放4梯次，6月15日前預訂享9折早鳥優惠價。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店位在宜蘭「水的故鄉」員山鄉，風光明媚，農業人口占大宗，飯店挾地理優勢，和在地食農企業「棗稻田食玩農創空間」共同打造讓小朋友認識生態與友善環境的夏令營。今年是第3次舉辦，據了解曾帶小孩參加過的家長都給予好評，還不斷詢問「下次何時要辦？」想直接預約下一梯次。今年活動4梯次時間分別為7月11日至13日、 7月25日至27日、8月8日至10日及8月22日至24日。

3天的活動內容包括在自然生態中進行尋寶闖關以及植物敲染提袋製作、發掘夜晚農場生態的奧妙、小釣手體驗、窯烤午餐、手作披薩、製作苔球室內裝飾，還有讓小朋友嘗試手作野菜飯糰和宜蘭蔥海鮮大阪燒，晚上則有營火晚會收尾。此次活動3天將全程由飯店管家從旁陪伴，並定時回傳小朋友活動照片、影片，讓父母安心；家長可在酒店中泡泡美人湯溫泉舒壓放鬆，享受度假時光。

「夏の農田物語」專案內含豪華客房或精選客房兩大一小入住兩晚、兒童體驗營全程活動和農場餐飲費用、大人兩日早餐，還附贈紀活動T-Shirt、提袋、威威汀汀玩偶組等紀念禮。活動限定6至12歲孩童參加，3天2夜專案價26900元，兒童加購價7500元，6月15日前預訂享9折早鳥優惠價25900元、兒童加購價6800元。