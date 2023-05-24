基隆市議會於24日舉行市政總質詢，民進黨團副總召張顥瀚向市長謝國樑建議，於思考電動機車政策時，也應考量共享運具的概念，才符合國際趨勢。民進黨團總召鄭文婷表示，應該也須考量YouBike系統的相關設置。對此謝國樑表示，提供電動機車的同時，市府也會規畫共享機車，但共享的文化必須要逐步建立才能落實；至於YouBike的部分有徵詢過業者，不過收費相當高，因此他還要再和市府團隊評估，和業者溝通爭取看看。
民進黨團副總召張顥瀚指出，國外包含韓國等觀光區，都會使用共享載具，對市民使用和觀光的效益都比只買電動機車好，省下大筆的錢可以做其他更多的公共建設。北北桃都有共享運具，基隆不能排除在外，也呼籲謝應站在政策高度思考這個問題。
民進黨團總召鄭文婷則表示，目前淨零碳排是全球趨勢，所以要思考如何減少車輛。此外，基隆目前車位不足，再怎麼蓋停車位都追不上汽機車成長的數量，基隆若有多一些共享汽車到台北，停車位的壓力就會減輕；如果不用騎機車到火車站，但基隆至今都沒有YouBike，如有YouBike到火車站或觀光景點，就可以減少很多機車的使用。
對此謝國樑表示，他的「青年電動機車」政策中，其實有把共享運具納入，於第一階段在業者提供電動機車的同時，也一併考量規畫共享機車來推動觀光。
謝國樑強調，推動綠色運具需要逐步來做，慢慢建立文化，「先求有再求好」，他希望5萬輛青年電動機車最終也能轉為共享運具。
至於「YouBike」的共享自行車部分，他其實有去該廠商拜訪過，但費用意外的高昂，但議員既然有提出，他會和市府再度評估，看看有沒有能跟廠商協調的可能性。謝也承諾，希望年底前能讓重要觀光景點開始設立共享運具。
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