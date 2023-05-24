基隆市議會於24日舉行市政總質詢，民進黨團副總召張顥瀚向市長謝國樑建議，於思考電動機車政策時，也應考量共享運具的概念，才符合國際趨勢。民進黨團總召鄭文婷表示，應該也須考量YouBike系統的相關設置。對此謝國樑表示，提供電動機車的同時，市府也會規畫共享機車，但共享的文化必須要逐步建立才能落實；至於YouBike的部分有徵詢過業者，不過收費相當高，因此他還要再和市府團隊評估，和業者溝通爭取看看。

基隆市民進黨團副總召張顥瀚表示，希望市長謝國樑考量推行電動機車方案時也要考量共享運具的可能性。（徐佑昇攝）

民進黨團副總召張顥瀚指出，國外包含韓國等觀光區，都會使用共享載具，對市民使用和觀光的效益都比只買電動機車好，省下大筆的錢可以做其他更多的公共建設。北北桃都有共享運具，基隆不能排除在外，也呼籲謝應站在政策高度思考這個問題。

民進黨團總召鄭文婷則表示，目前淨零碳排是全球趨勢，所以要思考如何減少車輛。此外，基隆目前車位不足，再怎麼蓋停車位都追不上汽機車成長的數量，基隆若有多一些共享汽車到台北，停車位的壓力就會減輕；如果不用騎機車到火車站，但基隆至今都沒有YouBike，如有YouBike到火車站或觀光景點，就可以減少很多機車的使用。

對此謝國樑表示，他的「青年電動機車」政策中，其實有把共享運具納入，於第一階段在業者提供電動機車的同時，也一併考量規畫共享機車來推動觀光。

謝國樑強調，推動綠色運具需要逐步來做，慢慢建立文化，「先求有再求好」，他希望5萬輛青年電動機車最終也能轉為共享運具。

至於「YouBike」的共享自行車部分，他其實有去該廠商拜訪過，但費用意外的高昂，但議員既然有提出，他會和市府再度評估，看看有沒有能跟廠商協調的可能性。謝也承諾，希望年底前能讓重要觀光景點開始設立共享運具。