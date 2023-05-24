陳庭妮出席屈臣氏集點活動，透露與胡宇威的生活情趣。（粘耿豪攝）

陳庭妮出席屈臣氏集點活動，透露與胡宇威的生活情趣。（粘耿豪攝）

陳庭妮24日出席屈臣氏「生活魔法師」集點活動，被問與未婚夫胡宇威婚事進度時表示，一直有在進行，由於兩人共識是要辦草地、戶外婚禮，本來好不容易已經找到場地，後來才知道該場地今年在整修，所以進度又重新歸零，畢竟婚禮是重要的事，還是要天時地利人和條件俱備，且兩人在一起這麼久了，不用特別加快結婚腳步，她笑說「大家好像很著急，但我們一直還好」，只能說好事多磨。

陳庭妮說，兩人設定的婚禮大方向就是草地以及春天或秋天，原本他們以為辦戶外婚禮很簡單，認真去找才發現，適合的場地大小、地點、時間，要天時地利人和都配合，真的好難，但兩人都不想捨棄想辦草地婚禮的最初衷，所以連最南的墾丁都去看過場地了，也順便以看場地之名行旅遊之實。

她坦言兩人籌備婚禮過程中也會有意見分歧，但沒有到大吵，目前發生最大的意見分歧，就是胡宇威擔心下雨，覺得要有「雨備」，她則覺得會遇到晴天，如果下雨，「就大家一起淋濕啊」，還有朋友提醒他們戶外有蚊子，要他們幫忙準備防蚊液。她說男生腦、女生腦真的不太一樣，切入角度完全不一樣，這算是好也是不好，等於完全性互補，也從磨合中更認識對方。

她說兩人生活中的浪漫，就是「時不時嚇對方」，笑說這是兩人的奇怪小怪癖，會躲在家裡角落做些事情故意嚇對方，且前幾天她才又嚇他超成功，「他先開始的，我報復他，後來就變成生活樂趣」。兩人浪漫的點的也不太一樣，「我比較生活，例如他要出去工作，我幫打包行李，偷偷寫張卡片放在裡面，或是知道他一定會忘了帶什麼，幫他準備，就是務實的。他就是會買花，一起煮飯會擺盤做裝飾」。

被問到前陣子剛過的母親節，她說家人都在台中比較少相聚，她因為工作關係，當天只有跟媽媽通話，沒有一起吃飯，家人沒有每一年都過母親節，真的比較沒在過節，從小到大不注重儀式感，且媽媽也不是很喜歡來台北。至於她爸爸陳奕樑日前因欠稅被解送看守所執行管收，在繳清稅款後已經獲得釋放，她也說最近沒有見到爸爸，但有稍微聯絡。

被問母親節對未來婆婆有什麼「表示」，她說胡媽媽也不在台北，至於「婆媳問題」，她笑答：「目前沒有，他媽媽人很好，是真的！」她說胡媽媽煮牛肉麵很好吃，「真的很好吃！胡媽媽只要有回來台灣，第一餐都會煮牛肉麵，她會說『 Annie喜歡吃』，Annie就是我！」透露他們的相處就是都會記得生活小細節，不經意讓對方知道「他記得耶」。