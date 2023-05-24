「賴清德不認識郭再欽？」台南市議會國民黨團今天拿著「睜眼說瞎話」的手板，要求民進黨總統參選人賴清德誠實面對在台南市長任內的黑歷史，並質疑賴清德「包庇、行政怠惰、說謊」，要求對方退選。民進黨團則反諷國民黨團為了拯救自家人的選情到處亂潑髒水，殊不知根本就是提油救火。

國民黨團書記長蔡育輝及議員林燕祝、尤榮智、許至椿、王家貞、蔡宗豪等人，高舉「賴清德睜眼說瞎話」、「包庇爐碴、黑金，請退選！」的手板，要求賴清德退選。

國民黨團指出，郭再欽曾擔任民進黨台南市黨部財務長，也是在學甲掩埋爐碴的明祥鑫及立德鑫公司負責人，還深入太陽光電黑金弊案；地方紛傳郭再欽利用爐碴及太陽光電黑金的不法利益，投資民進黨總統、副總統、立委、正副議長、市長和議員等選舉，以鞏固他在民進黨內的錢與權。

國民黨團認為，台南政治圈就這麼大，郭再欽在民進黨高層的加持下，成為禍害地方的爐碴和太陽光電大亨，在政商界成為「喊水都會凍」的影舞者，光是台南地檢署認證爐碴案的不法獲利即高達21.6億元，賴清德說不認識郭再欽，顯然是「白賊」、「睜眼說瞎話」。

民進黨團發言人李宗翰則強力回擊表示，國民黨團自殺式的迴力鏢，再次提醒民眾88槍擊案主嫌除了紅龜之外，就是跟國民黨與兩岸過從甚密的王文宗；國民黨團為了拯救自家選情到處亂潑髒水，殊不知根本就是提油救火。

李宗翰強調，國民黨提出的每個議題，都像迴力鏢打回到自己身上，就像徐巧芯以為抓到im.B的綠營大咖，沒想到跟im.B共犯最有關係的就是自家人。