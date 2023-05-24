澎湃新聞報導，山西運城臨猗縣警方5月24日發布通報稱，曾懸賞1萬元（人民幣，下同）尋找的張姓失蹤男孩，已於昨日確認身亡，此時距離其失聯已約20天。當地警方稱，張童遺體發現地為下豆氏村墓地，已有兩名嫌疑人被控制。

澎湃新聞報導，5月24日一位下豆氏村村民說，張童平常在縣城上學，家裡人很少回來。23日，張童的遺體在下豆氏村的墓地被找到。另一位村民稱，警方帶走的兩位嫌疑人是張童的生母和繼父。

另據《法治日報》微信公號消息，據多方瞭解，犯罪嫌疑人謝女、王男分別是失聯身亡男孩的生母、繼父。

澎湃新聞報導，24日臨猗縣公安局員警證實，張童遺體的發現地是在下豆氏村周邊墓地。

據山西臨猗縣公安局發布的警情通報：2023年5月4日，臨晉鎮居民謝女向臨猗縣公安局報案，稱其10周歲兒子張童5月3日凌晨離家出走。臨猗縣公安局於2023年5月23日找到失蹤人員張童，已確認死亡。目前，犯罪嫌疑人謝女、王男已被臨猗縣公安局抓獲，案件正在進一步偵辦中。

此前5月8日，臨猗縣公安局曾發布協助尋查通報稱，5月4日，謝女向臨猗縣公安局報案，稱兒子張童5月3日凌晨在臨猗縣臨晉鎮下豆氏村離家出走未歸，走時身穿橘色、黑色格子兩件衣服，下身穿墨綠色褲子，腳上穿藍色運動鞋，背有黑色書包。謝女要求公安機關協助查找。通報提及，有線索與臨猗縣公安局刑偵大隊聯繫，公安機關經核實後將給予1萬元獎勵。

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