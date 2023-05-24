周三香港恆生綜合指數收盤跌315.32點或1.62%，為19115.93點，為近兩個月新低。國企股(H股)跌1.9%，為6478點。
科技指數跌2.0%，為3776點。成分股多數下跌，商湯跌5%，嗶哩嗶哩跌4%，小米跌3%。傳出裁員的阿里巴巴跌2.3%。
人民幣走弱，內房股受壓，中國海外跌3.4%，萬科跌2.4%，龍湖跌7.9%，融創跌5.6%。
聯想集團跌7.6%，報7.24港元；該公司中午公布財報，截至3月底的全財年淨利年減20.8%，營收年減13.5%。
美國政府債務上限談判曠日廢時，至今未獲得解決，以及人民幣疲弱，創半年新低，都讓市場出現拋售。港股低開151點。
周三香港恆生綜合指數收盤跌315.32點或1.62%，為19115.93點，為近兩個月新低。國企股(H股)跌1.9%，為6478點。
科技指數跌2.0%，為3776點。成分股多數下跌，商湯跌5%，嗶哩嗶哩跌4%，小米跌3%。傳出裁員的阿里巴巴跌2.3%。
人民幣走弱，內房股受壓，中國海外跌3.4%，萬科跌2.4%，龍湖跌7.9%，融創跌5.6%。
聯想集團跌7.6%，報7.24港元；該公司中午公布財報，截至3月底的全財年淨利年減20.8%，營收年減13.5%。
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