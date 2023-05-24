周三香港恆生綜合指數收盤跌315.32點或1.62%，為19115.93點，為近兩個月新低。國企股(H股)跌1.9%，為6478點。

科技指數跌2.0%，為3776點。成分股多數下跌，商湯跌5%，嗶哩嗶哩跌4%，小米跌3%。傳出裁員的阿里巴巴跌2.3%。

人民幣走弱，內房股受壓，中國海外跌3.4%，萬科跌2.4%，龍湖跌7.9%，融創跌5.6%。

聯想集團跌7.6%，報7.24港元；該公司中午公布財報，截至3月底的全財年淨利年減20.8%，營收年減13.5%。

《港股》恆指跌近1% 人民幣貶不停重創地產股
NBA》太陽新任總教練鎖定5人 瑞弗斯、前湖人教頭入列
《營建股》華固鍾榮昌：今年量縮價微跌 高單、低總小宅仍主流
#4% #內房 #9% #5% #3%