據觀察者網引述英國《金融時報》24日報導，英偉達公司創始人兼首席執行官黃仁勳警告，美國挑起的晶片之爭令其國內半導體企業備受掣肘，或反為本國科技行業帶來「巨大損害」。

報導稱，黃仁勳日前接受《金融時報》專訪時表示，拜登政府針對中國大陸推出的一系列半導體出口管制措施，正使這家美國晶片製造巨頭「雙手被縛在背後」，無法向其最大市場之一中國大陸銷售先進制程晶片。

黃仁勳還說，與此同時，中國大陸企業正開始自己研制晶片，和英偉達在遊戲、圖形和人工智慧等領域競爭。「如果中國不能從美國購買，他們就會自己製造。美國必須小心，中國是非常重要的技術產業市場。」

黃仁勳指出，中國大陸約佔據了美國科技產業三分之一的市場，其作為半導體零部件來源地和產品終端市場的地位，讓其無法取代。他就此警告美國官員，在對中國大陸實施進一步限制時必須「深思熟慮」。

「如果我們被剝奪了中國市場，我們是沒有應急措施的，世界上沒有另一個中國，只有一個中國。」黃仁勳表示，中國大陸市場不可代替；若無法與後者進行貿易，將對美國企業造成「巨大的損害」。

在黃仁勳看來，對華半導體出口限制反而會讓拜登政府企圖用於扶持美國晶片業的《晶片與科學法案》「徹底失敗」，因為一旦失去中國大陸市場，美國科技行業所需要的產能也會隨之減少，屆時不會有人再需要美國工廠，本土工廠數量將過剩。

報導稱，當前美國阻止中國大陸購買或開發先進制程晶片的努力已成為這場美方發起的「新冷戰」中最緊張的戰線。就在上周末，網路安全審查辦公室通報美國晶片大廠美光公司在華銷售產品未通過網路安全審查，按照《網路安全法》等法律法規，中國大陸國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

此前，早有業內人士和媒體發出與黃仁勳類似的警告。美國《華爾街日報》5月7日稱，在生成式AI的開發熱潮中，美國對華半導體出口管制正促使多家中國大陸龍頭科技公司加快研究步伐，尋求利用國產自研等現有晶片資源開發尖端AI，擺脫對個別外國先進制程晶片的依賴。

報導還引述對研究論文的評估以及對相關員工的採訪說，儘管這構成一定挑戰，但部分實驗已經讓人們看到了突破美方圍堵的前景，中國大陸科技公司面對未來潛在限制的適應能力也或更強。

不僅是晶片設計方面，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）首席執行官彼得．溫寧克今年1月指出，由美國主導的針對中國大陸的半導體出口管制措施，還或促使中國大陸在高端晶片製造設備領域研發出自己的技術。「你越給他們施加壓力，他們越有可能加倍努力。」

溫寧克認為，如果中國大陸半導體公司如果無法得到這些機器，就會自行研發，以製造能與ASML相匹敵的光刻設備。他在4月的年度股東大會上進一步指出，面對美國打壓，中國大陸尋求開發自己的半導體製造設備「合情合理」。

「中國是世界最大的半導體市場，強推對華『脫鈎斷鏈』、人為干擾市場行為不符合任何一方的利益。」中國大陸外交部發言人毛寧在5月4日的例行發佈會上表示，一段時間以來，美國為維護自身霸權，泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，限制對華出口。美方打壓遏制的不僅是中國大陸，而是要剝奪廣大發展中國家科技進步和正常發展的權利，將這些國家永遠壓制在產業鏈低端。這種自私自利的科技霸凌行徑不公平、不合規，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，不利於世界經濟發展，最終將反噬自身。

毛寧表示，中國大陸堅持高水平對外開放，願與世界各國共同發展、共享機遇。中方也將堅定捍衛自身合法權益。遏制打壓阻擋不了中國大陸的發展，只會增強中國大陸科技自立自強的決心和能力。