樂天桃猿22日將陳冠宇、林承飛、陳俊秀降下二軍，總教練曾豪駒表示，陳冠宇是左手肌腱有些緊繃、發炎，對投球雖無大礙但品質較不穩定，因此決定讓他先去二軍休養幾天，至於林承飛及陳俊秀則是到二軍進行調整。

先前教練團就決定將傷癒歸隊的陳鴻文這週轉往中繼，正好補上陳冠宇空缺，「冠宇的手有點緊繃，已經有一陣子了，檢查結果沒有受傷，雖然對投球沒太大問題，但品質較不穩定，就先讓他休養幾天。」

陳冠宇表示，這1、2週開始感覺到不舒服，好在提前發現，現在只是輕微肌腱發炎，不要讓傷勢變得更嚴重，他笑著說：「剩沒幾年的球員生涯，不能都在受傷中度過。」

過去幾乎沒有碰到傷勢困擾，現在陳冠宇也開始有「歲月不饒人」的感觸，「可能也破3了吧！」現年32歲的他過去在日職身體沒碰到太多狀況，他認為，除了年紀外，跟自己回台後接觸到新訓練，反而忽略基本訓練可能有關，「最重要還是身體健康，會在跟訓練師討論調配訓練。

桃猿一口氣降下3名主力，今天拉上馮健庭、林智平，另一空缺預計留給曾仁和，至於「土虱」將投哪一場，目前教練團尚未定案，「本週他一定會上來投一場。」

而今年林承飛也加練三壘，這次下二軍主要是讓他調整，希望他在三壘守備、打擊的穩定度都能提升。而一軍的三壘防區目前郭永維、林智平、馮健庭都可以守，教練團並不擔心，今天對統一獅3連戰首戰預計由郭永維先發守三壘。