貨車沿路散落碎米，駕駛看了一點覺得不嚴重就直接離開，留下地面長長一條痕跡，後來一名機車騎士「違規左轉」輾過碎米自摔。（翻攝自記者爆料網）

苗栗頭份昨（23）發生一輛載著大量碎米、準備回家餵雞的貨車早上10點行經尖山大橋路口時，意外沿路灑落碎米，駕駛一看覺得不嚴重就直接離開，留下地面長長一條痕跡，直到下午1點一輛機車騎士「違規左轉」輾過碎米自摔，警方到場後將2名駕駛都開罰。

記者爆料網曝光事發畫面，一輛貨車當時戴運碎米準備回家餵雞，疑似因為裝妥，導致在過彎時，碎米不斷從車身右側散落至地面，留下長長一條白色痕跡，後來一輛機車行經該處輾過碎米當場摔倒，員警事後抵達事發地點，查知劉姓騎士騎機車經過，輾到碎米致摔車，將人送醫並開始查辦。

警方查出，梁男駕駛戴碎米的小貨車在上午10時經過該處碎米灑落，卻一直到下午1時許警方接獲車禍報案到場才曉得，中間相隔了約2小時，隨即前來清理路面，梁男到案後表示，查覺碎米散落後隨車助理有下車查看，「覺得不嚴重」，停留一下就離開，警依違反道交條例製單告發。

不過雖然貨車駕駛有錯，但機車騎士行經該路口未依兩段式左轉亦違規，將一併開罰；頭份分局呼籲民眾，使用車輛載運貨物時，應先檢查貨物有無裝載牢固，以免在車輛行進間掉落，影響自身及他人行車安全，若發現路面上有散落物亦請立即通報相關單位、或打110報案，以免釀成危害。