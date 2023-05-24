新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統後，27日將首度到高雄參加活動，下午先到高市黨部與議員、立委參選人座談，晚上到岡山出席網路節目。前高雄市長韓國瑜同天也將到高雄，下午將為子弟兵、參選高市大岡山立委的曹桓榮站台。侯、韓雖然都在高雄，但行程錯開，不會出現同框畫面。

國民黨高市黨部主委黃昭順今證實，市黨部將在27日下午舉行座談會，安排侯友宜與議員、立委參選人、重要幹部等座談，至於過程會不會公開？還需再研議。但當天黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜都有行程，不會到場。

侯友宜晚間8時則將轉往岡山，參加網路節目《董事長開講》，地點選在岡山享溫馨，當天出席者包括節目主持人「美麗島電子報」董事長吳子嘉、馬千惠、錢怡君及國民黨台北市立委參選人徐巧芯、爭取國民黨不分區立委提名的謝龍介等人將一同現身。對此，身為地主的高雄市長陳其邁日前表示，「我不曉得他要來，但任何人來高雄我們都歡迎」。

另方面，曹桓榮岡山服務處揭牌，將於27日下午舉行，正在做最後確定韓國瑜的出席時間，前高市副市長葉匡時也將出席。據了解，韓國瑜出席該活動後，另有行程將離開高雄，加上未受邀參加《董事長開講》，因此不會與侯友宜同框。