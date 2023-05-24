紅火蟻於2003年首度出現在台灣，造成眾多地區環境上的危害，其中桃園更是紅火蟻的熱區。桃園市農業局坦言，又以楊梅區、龍潭區發生率最高，會持續防治盼降低密度。此外，先前龍岡大操場出現近2000處蟻窩，引起人心惶惶，目前第1階段防治作業即將結束，預計最晚6月能全面完成。

桃園市13個行政區中有高達12個被國家紅火蟻防治中心列為普遍發生區，意指為入侵紅火蟻發生情形較為嚴重的區域， 最近一次爆發的紅火蟻事件為4月底中壢龍岡大操場出現近2000處蟻窩，數量相當驚人，當時已由權責機關陸軍第六軍團指揮部委託廠商執行清除作業。

農業局表示，桃園一直都是紅火蟻的熱區，只要天氣一轉熱，紅火蟻便會逐漸出沒，出沒地點多為道路交界、無人耕作的空地等。經統計調查，目前紅火蟻發生率最高的區域為楊梅及龍潭區。

農業局回應，先前最受矚目的龍岡大操場紅火蟻案，目前防治第1階段以觸殺型藥劑作防治，預計5月底完成，而第2階段將以生長調節劑型餌劑作防治，預計6月底可全面完成。

農業局說，為防治紅火蟻，市府今年編列5000萬元經費提供各區公所採購藥劑，全區每年至少會進行2次防治作業。此外也同時輔導各區公所成立紅火蟻防治志工隊，目前志工人數約有290人，針對權責較不易區分的地區做防治，當接獲民眾通報後也能協助做紅火蟻鑑定及即時防治。

農業局另也提醒民眾，如有發現紅火蟻的蹤跡，可撥打國家紅火蟻防治中心專線（0800-095590）反映，或者向市府各權責單位通報。