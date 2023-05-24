《礦業法》修法自2017年發動至今已6年，朝野黨團協商今研商《礦業法》修正草案，最終在所有委員討論後，條文全數通過了，沒有保留，近期將排入院會三讀通過；民進黨立委洪申翰表示，這次修法不是扼殺礦業發展，也不是阻止台灣礦業的發展，原本礦業法下如此偏斜於廠商或礦業業者，礦業注定背上破壞環境和壓迫原住民部落的污名，這次修法是希望讓礦業業者和原住民重新取得健康平衡的關係。

立法院長游錫堃今召集黨團協商，針對《礦業法》研商，本次黨團協商中保留的15條關鍵條文，包含礦權申請展限期間的存續問題、主管機關審核效期、原民諮商同意與環評管制，皆依照黨團協商通過，將排入近期院會三讀。

洪申翰指出，原本的《礦業法》偏斜於礦業業者，透過這次修法，才能去除礦業業者的污名，修法最大目的是這件事情，並非阻止台灣的礦業發展，礦業業者私底下會討論和擔憂，希望有健康平衡關係。

民進黨立委林淑芬表示，以前礦權就好像是「萬年條款」，好像礦權一次許可給你，以後展限就永遠同意，大家會覺得礦是國家的，結果拿到一次特許就萬年，礦權一次20年，整個礦業法無法往前推進。

林淑芬指出，這次修法將把關機制放在礦業用地，每次經過環評把關過，經過專家環保單位把關，給予允許開採的量，的確符合新權利，不再拘泥於礦權的年限。