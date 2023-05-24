新竹市政府教育處24日在市議會作新竹市國中小學區劃分規畫專案報告，多位議員仍對教育處的學區劃分很有意見，包括單一與共同學區制目前仍未確定，讓家長非常憂心，同時也要求居住事實的查核務必要確實。

教育處長童鳳嬌表示，目前新竹市學區劃分是依據「新竹市國民中小學學區劃分及新生分發入學辦法」辦理，針對學區劃分長期以來面臨民眾意見不一，總量限制及入學資格訂定確實有爭議與兩難。

民眾在就近入學、維持原學區、增加共同學區、學區重劃、落日條款期程、爭取由單一學區改為共同學區以增加學校選擇權及轉分發學校等議題，民眾的需求及意見不一，也有著相對差異的訴求。

新竹市議會民進黨團表示，市長高虹安「選前開支票，選後就跳票」，選前用「學區重劃」騙選票，選後發現困難，便以不能倉促變動為由搪塞，今年「就近入學」已確定跳票，請高虹安說明，優先是2年、4年，還是8年？

市議員曾資程表示，市府在5月13日召開首次學區劃分及調整審議委員會，會中卻未對學區劃分提出建議方案，家長關心的單一學區及共同學區劃分議題也未做出決定，留待後續研議討論。曾資程形容，「高虹安市府一會再會、會而不決，讓不少市民相當失望！」

他強調，為舒緩關埔地區的入學壓力，長久之計應從供給面解決，短期應積極推動光武國中、建功高中46間新間教室工程如期如質完工，中長期則應加速現有校地擴增及尋找合適的土地成立新學校。

鄭美娟也批評，市府今日的專案報告，充其量只是洋洋灑灑導覽校園簡介及調整學區的困難，根本沒有回答家長疑問，強調，高虹安千萬不要認為推出「安心通學專車」就可以卸責，請高虹安正視自己就近入學的承諾，否則就是空頭支票。此外，學區審議委會中，「默默」的排進5位市議員，這根本是黑箱作業，會後也沒有發文給文所有議員，也沒有會議記錄。

劉彥伶說，教育處應盡快研議「學區劃分及調整審議作業要點」並協助各校達到「校校均質」。

無黨籍田雅芳則表示，學校家訪新生時，若發現學生不是住在該址，那學校就要馬上把他趕走嗎？她也認為新竹市必須新設高中，竹市的高中真的不夠，導致竹市學子都要到外縣市去就讀。

時代力量蔡惠婷指出，居住事實查核的人力目前規畫是由里鄰長來支援，但里鄰長在地方可能會有人情的包袱，她建議由教育處成立專責單位來執行，以確實完成居住事實的查核。

教育處長童鳳嬌回應表示，單一學區有助學校確認學生來源及預估新生人數，共同學區可滿足多元需求，提供家長不同教育選擇，但會造成學校學生人數及班級數不穩定，對學校校務經營有困難。

此為長期存在的問題，無法在1次的學區劃分委員會中斷然論定，需要審慎評估，其他縣市也需要歷經審慎評估才能落實推動，針對民眾及議會的建議，市府一定會慎重研議處理。

另，學區劃分的工作是解決問題與困難的歷程，市府會誠心聆聽並積極處理，徵詢各界意見，找出最適切的新竹市學區劃分，盼能讓新竹市的學生都能安心上學，歡喜就學。

目前將由市府、家長及學校成為好的鐵三角合作關係，也懇請議會及市民繼續支持市府，繼續努力推動師資、學校環境、校校均質，共同打造優質教育力，期盼新竹市一齊朝向「新竹好學」的願景邁進。