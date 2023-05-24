白宮發言人周二（23日）表示，美中對話將繼續，美方致力於在「適當」時機重新安排美國國務卿布林肯等高級官員訪中。

綜合俄羅斯衛星通訊社及白宮官網消息，在23日舉行的記者會上，有記者就中美商務部長於本周會晤的計劃提問稱，美國政府對此次會晤的目標是什麼？是否能夠將此視為美中關係升溫的信號？

據報導，中國大陸商務部長王文濤計劃於5月底前往美國底特律出席亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，同時將與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國貿易代表戴琪分別會面。

針對美中商務部長的會談問題，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）先是回答說，不會提前談論會晤相關內容，但「我認為這將是一次非常重要的對話。很明顯，這是商務部將要召開的會談」。

她表示，「關於接下來的舉措以及涉及內閣部長的其他會談和訪問，我要說的是，我們已明確表示，在適當的時候，我們肯定會再次安排國務卿布林肯訪問中國，我們已討論過安排商務部長和財政部長訪問中國的事宜。」

尚皮耶還說，「當時機成熟，當我們覺得時機合適時，這些對話當然會繼續，我們會重新安排可能的訪問。但肯定不會提前發布議程上的內容或這些會談的結果。」