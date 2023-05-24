65歲黃姓男子日前於Line群組投資虛擬貨幣，一開始嚐過甜頭，他先加碼投資148萬元後，昨日還要提領出234萬元，經過警方勸阻，他仍堅持領出錢，並在警方陪同下返家，待車手拿到錢準備離去後，立刻上前逮捕，黃男才驚覺真是場詐騙騙局。

小港分局漢民派出所23日接獲銀行稱，有1名65歲黃姓男子預提領大額現金做為投資虛擬貨幣使用，警方到場了解勸說，他仍深信不移，堅持提領出新台幣234萬6000元，且雙方已經約定好要在他家面交。

警方隨即組成專案小組並陪同黃男返家，引導他配合警方後續查緝行動，經埋伏並在黃男交付詐團車手鉅款準備離去時，見時機成熟，於小港區漢民路一帶，逮捕詐團陳姓車手，在他身上查扣234萬6000元贓款發還予黃男，並由警方護送至銀行存入。

黃姓男子這才向警方坦承，對方是於投資Line群組提供APP網址連結，一開始先提供美金500元供黃男免費操作虛擬貨幣，事後也成功提領美金400元，因此他才深信不疑，從4月28日起陸續加碼投資虛擬貨幣，共計投資148萬500元，現在又想加碼投資234萬6000元。全案詢後依詐欺罪將陳男移送高雄地檢署偵辦。