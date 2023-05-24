南投縣有很多優秀運動員，國、高中起時常遭鄰近縣市學校教練挖角，南投縣多名議員24日在南投縣議會定期會縣政總質詢時，認為縣府沒有善待優秀人才，對得獎運動員或表演選手的補助太少，導致人才外流，嘲諷：「全大運冠軍獎勵金5000元，連一雙Nike或Adidas球鞋都買不起！」要求縣府檢討補助辦法，提高運動員獎勵金。

南投縣多名議員24日在南投縣議會定期會縣政總質詢時，關切教育及社福議題。（楊靜茹攝）

南投縣議員陳淑惠、簡峻庭、謝明謀、游顥、林婷立、黃春麟、林憶如、李洲忠、廖梓佑等人，在24日線政總質詢集中火力關切教育及社福議題；南投縣長許淑華偕副縣長王瑞德率領縣府各局處長列席答詢。

「運動員的家長反應，孩子想將戶籍遷往其他縣市，因爲其他縣市提供的獎助金比較好，我們聽了很感慨。」黃春麟質詢說，全大運（全國大專校院運動會）冠軍獎助金只有5000元，連一雙知名品牌Nike、Adidas的運動鞋都買不起。林婷立則補充說，仁愛鄉公所補助鄉內的運動員獎勵金，都還比縣府所提供的獎勵金還高。

陳淑惠表示，縣府財政跟統籌分配款，或許跟六都無法相比，其他縣市教練常到南投網羅優秀的運動員、或優秀人才，建議縣府能檢討運動員補助辦法；另民和國中濁岸合唱團獲全國冠軍，將代表台灣去韓國參加世界青少年合唱節，地方民眾幫忙籌旅費，縣府教育處補助不多就算了，也應幫忙引介資源。

南投縣長許淑華承諾，針對體育選手培訓、運動員獎助金及學校優秀人才出國表演比賽等補助，徹底研討調整，最快明年度預算列入優先執行。（楊靜茹攝）

許淑華說，她上任積極鼓勵學生出國進修，已推出學生出國進修、遊學獎助，其它諸如合唱團出國表演等藝文團隊，或科展優異選手出國交流，縣府也將全面調查納入補助對象；至於優秀選手培訓及得獎鼓勵獎助金，將請教育處與各單項運動委員會研究，針對不合時宜的部分徹底檢討調整，縣府將努力籌措財源，最快明年度預算列入優先執行，屆時再請議會支持。