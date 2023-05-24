央行經研處副處長蔡惠美今表示，4月外資賣超台股738億元，本金亦呈匯出，使4月外人新台幣期底餘額為1969億元，年減達23.9%。
4月台股在上半旬在15700~15900間盤整，但4月20日台積電(2330)法說會後，市場對半導體前景有疑慮，造成指數下滑，未能守住上半旬的盤整間。外資在4月的賣超主要集中在下半旬。
至於4月證券劃撥存款餘額增加，但台股日成交平均值下滑，則有可能是投資人認為，股市下跌有投資的機會，先在場外觀望。
央行公布4月證券劃撥存款月底餘額為3.1898兆元，較上月增加478億元；至於股票融資月底餘額也上升到2398億元。但股市的日平均值則下滑到2181億元。至於4月外人新台幣期底餘額為1969億元，較上月減少，創109年10月以來新低。
央行經研處副處長蔡惠美今表示，4月外資賣超台股738億元，本金亦呈匯出，使4月外人新台幣期底餘額為1969億元，年減達23.9%。
4月台股在上半旬在15700~15900間盤整，但4月20日台積電(2330)法說會後，市場對半導體前景有疑慮，造成指數下滑，未能守住上半旬的盤整間。外資在4月的賣超主要集中在下半旬。
至於4月證券劃撥存款餘額增加，但台股日成交平均值下滑，則有可能是投資人認為，股市下跌有投資的機會，先在場外觀望。
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