央行經研處副處長蔡惠美今表示，4月外資賣超台股738億元，本金亦呈匯出，使4月外人新台幣期底餘額為1969億元，年減達23.9%。

4月台股在上半旬在15700~15900間盤整，但4月20日台積電(2330)法說會後，市場對半導體前景有疑慮，造成指數下滑，未能守住上半旬的盤整間。外資在4月的賣超主要集中在下半旬。

至於4月證券劃撥存款餘額增加，但台股日成交平均值下滑，則有可能是投資人認為，股市下跌有投資的機會，先在場外觀望。