高雄市義守大學於今年5月11日通過國家考試電腦化測驗認證合格試場，在今日舉辦揭牌儀式典禮，考選部部長許舒翔、考試院委員王秀紅和姚立德親自蒞校，與義守大學校長陳振遠共同主持這場盛會。

考選部推動國考數位化，宣布2024年營養師與護理師國考採電腦化測驗，而這幾年考試院與考選部為了擴充電腦試場座位容量，走訪全國各大專校院，評估適合且符合標準的場域，選擇義守大學成為國考電腦化試場的場域。

整個揭牌典禮在義守大學新落成的新媒體學習創作中心揭開序幕，由義大一日直播主學生擔綱開場主持人，透過該中心的硬體設備，以直播方式與大家分享義守大學成為國家考試電腦化測驗合格試場的喜悅。

義守大學成為國考電腦化試場的場域位在科技大樓四樓，當初義守大學因資訊設備優規、電腦教室規格統一，技術與場地規劃完善，加上全校動員協助試場建置，並且培訓試務人員，因此獲得考選部認證通過，成為國家考試認證合格電腦試場，未來將提供高雄地區8間電腦教室、452個電腦座位。

考選部長許舒翔表示，考選部自2004年起推動國家考試電腦化測驗，近年為因應國考數位轉型，積極擴大辦理電腦化測驗考試範圍及擴增電腦化測驗應試座位數，義守大學通過國家考試專屬電腦試場認證，加上校區鄰近購物中心與飯店，完善的機能環境，對應考人來說都相當便利。

義守大學校長陳振遠說，學校在教學軟硬上提供全方位的資源，打造最完善的教育環境，為了通過考選部的認證，全校積極將場域設備再提升，更展現義大在硬體設備上的全心投入與堅強實力；義守大學是少數擁有醫學院的全方位綜合型大學，如今成為國考電腦化試場，對於醫學院的學子在考取國考資格上，不需再舟車勞頓。

電腦化測驗已是現代考試之主流，藉由國家考試流程自動化作業，電腦化測驗申論式試題線上作答、測驗式試題即測即評及考後整合線上閱卷，全面提升考試品質及試務效率，義守大學通過國家考試專屬電腦試場認證，未來將大幅嘉惠高雄地區應考人更便捷參加國家考試電腦化測驗考試。