綠營傳出，鎖定知名藝人「雞排妹」鄭家純參選台北市中正、萬華立委。鄭今也透過臉書證實，並稱在第一次受「紅色鋼鐵人」邀請會面，被指就是2024大選提名策略小組召集人、賴清德競選辦公室總幹事潘孟安；訊息一出黨內炸鍋；民進黨發言人張志豪表示，這部分沒有更進一步的訊息，沒有特別的評論。

雞排妹今在臉書指出，在第一次受紅色鋼鐵人邀請會面，對方第一句話就是：「不好意思要來害妳了。」聽完見面要談的事情為何後，我當下的回應是：「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以，配合你們的需求。」

她說，第二次見面大概是在閒話家常中，再次確認被徵召的意願。上週被約到辦公室，被告知我是去哪個選區，我聽完後回答：「好，我知道了。」

她說，週末有和一些朋友分享被派到哪一區，他們的反應我都當作關靜音，因為我的初衷就是來幫忙，被指派去哪就去哪。週一回到台灣後，被通知有異動，我聽完說：「配合你們的決定，就和我第一次見面時的答覆一樣。」以上為阿純本人視角的實情敘述。若不相信我的說法，想要繼續揣測是個人的自由。

不料雞排妹這篇發文，暗指民進黨將徵召她參選中正萬華選區立委，引發黨內炸鍋，反對的人認為，民進黨又不是沒有人，就算沒有其他人選，還有當地市議員，至少經營選區很辛苦；也有人認為，很難想像黨主席賴清德到時牽著雞排妹的手喊「凍蒜」。

張志豪表示，目前都還是在各方人選的徵詢階段，相關徵召程序還是必須經由大選提名策略小組，並經由中執會決定才會定案。

針對雞排妹，張志豪不願證實，並指出，這部分沒有更進一步的訊息，沒有特別的評論。

他說，昨天的大選提名策略小組沒有提到更進一步的人選。過程他只能強調，目前都還在各方人選的徵詢階段，一切還是要依照提名小組討論之後送交中執會，由賴清德定奪才會確定。人選還是要基於民主大聯盟的三原則。