新北市「晚美人生我做主計畫」推行至今屆滿7年，今年為搭上即將到來的2024年法國巴黎奧運會風潮，新北市社會局從今年5到8月規劃一系列運動體驗課程，其中24日在三重國民運動中心辦理「銀髮瞄準第一等」反曲弓體驗活動，讓參與者感受到賽場上的緊張氣氛，同時也圓了運動員夢想。

新北市社會局表示，參與體驗活動者有朋友、夫妻檔及姐妹淘等，其中高齡87歲的長者蔡木城為活動中年紀最長者，但他在操作反曲弓的動作仍架勢十足。

他說，以往對於高齡課程的印象多為營養講座、動健康與政策宣導等，今年辦理的一系列運動體驗活動非常有創意，也圓了他想成為運動員的年輕夢想。

新北市社會局副局長許秀能表示，新北市老年人口已經快突破70萬大關，占全市人口比17.36％，為推動有為老化，晚美人生計畫課程照顧到長輩們的多元需求，從個人興趣探索、心靈成長與財產規劃，到晚年的意定監護、安寧療護與身後規劃等。

社會局表示，近年來發現高齡者退休後，願意出來擔任志工及參加活動者呈現明顯性別差異，男女比大約為三比七，透過各項活動的問卷調查發現男性偏好的活動型態與需求，因此規劃許多相對應的內容，另外今年6月即將推出擊劍、飛盤與日式劍道等課程，歡迎熟齡族報名參加。