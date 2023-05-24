黃明賢回應，民進黨七年執政是將派系利益放中間， 相信人民心中有一把尺。（林和生攝）

國民黨將徵召屏東縣議員黃明賢參選屏北區立委，對手將是爭取連任的民進黨鍾佳濱，鍾指出，黃明賢為前議長之子，屏東政壇是否淪為「家族政治」的溫床？對此，黃明賢回應，民進黨各派系培養出來的政治人物把派系利益放中間態度， 相信人民心中有一把尺。雙方你來我往，火藥味濃厚。

知道對手出爐，鍾佳濱說，現任屏東市長周佳琪無公職歷練，僅憑父親屏東縣議會議長周典論庇蔭，以外來政治家族之姿一舉拿下屏東市長寶座。

如今又有前議長之子黃明賢出馬角逐立委，不免令人擔心，屏東政壇是否會淪為家族政治溫床？恐怕非年輕選民所期待。

對於「政二代」看法，黃明賢回應，民主時代所有民意代表都是民眾一票、一票選出來的，從決定投入公職的第一天就拚盡全力為民服務，期許自己除了專業與為民喉舌之餘，更要讓屏東的鄉親「看的到、找的到」，才不辜負鄉親期望。

反觀民進黨從正國會立法委員陳歐珀涉入im.B 詐騙事件，顯示出民進黨過去七年在派系共治之下，不但沒有為民眾的福祉把關，卻與詐騙集團同流合汙，對於民進黨各派系培養出來的政治人物把民眾放一邊、派系利益放中間的態度， 相信人民心中有一把尺。