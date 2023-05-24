邱純枝表示，這屆東元董事會經營團隊定下「3年營收成長200億計劃」，2022年在工程收入大增43％、機電產品成長14％下，總營收已較2020年成長逾131億元，今年仍延續有二位數成長，達成既定目標。此外，配息率已連續五年成長，今年扣除金融商品評價損益差異後，已達到75％水準，未來可望上看80％。

邱純枝表示，即使全球景氣不確定性高，傳統機電市場萎縮，但包括儲能、綠能以及電動車相關商機持續成長，東元未來營運聚焦在節能減碳與產業電氣化新趨勢、發展南向新潛力市場、並以能源轉型新事業為目標，如積極擴展太陽能、儲能系統業務，投入相關重要元件研發，包括功率調節系統，為電力電網韌性商機，贏得更多競爭優勢。

過去一年東元在能源轉型商機中大有斬獲，太陽能建置中與已完成累計容量接近20MW，儲能系統累計容量超過100MW，資料中心工程業務建置容量近300MW，離岸風電變電站建置容量達到2.4GW，另外高效能馬達占馬達營收比重超過68％。

在電動車快速發展下，電動車動力系統相關產量近1.2萬件，未來業績成長動能高，此外，在北美e-skid系統的出貨，預期未來將為東元帶來每年1億美元營收。

新投資的印度及墨西哥廠將在今年陸續加入投產行列，生產包括電動車動力系統等馬達，以印度、北美為主要市場，保障韌性供應鏈強度、就近供貨以降低供應鏈風險。