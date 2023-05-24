去年九合一選舉，嘉義檢方對嘉義縣市涉及賄選的議員、村里長、鄉鎮市民代表共13人提出當選無效之訴，目前有10件勝訴、1件敗訴、2件尚未審結，敗訴案是前岳父自掏腰包為前女婿買票，前女婿當選鄉民代表，獲判當選有效，但前岳父則被判賄選有罪。

去年九合一地方選舉，嘉義地檢署對1名嘉義縣議員、6名村長、6名鄉鎮民代表當選人，以其本人或樁腳涉賄選為由，提訴當選無效，除了嘉義縣議員陳文忠、嘉義縣竹崎鄉代表戴嘉宏，嘉義地院仍在審理中，其餘11名當選人都已判決。

新港鄉代表林振成是目前唯一勝訴的當選人，而他涉賄與林姓前岳父有關。林男為求前女婿林振成當選，於去年11月14日交付1萬5000元給林姓女性友人，透過林女以每票500元買票。

檢方認為，林男與林振成是前翁婿關係，沒有道理自掏腰包替前女婿賄選，因而對林振成否認知情，有違經驗法則，不採信，認定林振成知情且授意，對林振成提出當選無效的民事訴訟。

法官審理認為，林男不是林振成競選團隊的幹部，林振成與前妻離婚後，岳婿2人仍時有互動，檢方主張的違反經驗法則，屬檢方的主觀臆測，沒有具體證據，因而判決檢方敗訴，林振成當選有效。

但林男被檢方起訴違反選罷法，法官審理後判他有期徒刑2年、褫奪公權5年、緩刑5年，並應向公庫支付20萬元。