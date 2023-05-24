2023台北國際觀光博覽會將於26日起在台北市世貿一館登場，基隆市政府觀光及城市行銷處也邀集了在地的業者共同參展，並推出多項推廣活動，希望有更多的民眾能夠透過這場夏季最大旅展，體驗基隆海洋港灣的魅力。

基隆市政府觀銷處表示，這次觀光博覽會開幕當天，觀銷處親子旅遊部落客「小妞的生活旅程」到現場，推廣夏季基隆一日及二日遊行程，以及基隆觀光巴士與AGODA平台合作的優惠方案。

後續的展期中，基隆館也將邀請和平島地質公園總經理黃偉傑，為現場的民眾介紹和平島地質公園及周邊景點的玩法，讓更多人了解基隆近幾年的蛻變，吸引遊客親自前來體驗。

另外，也邀集了委託行街區、國立海科館、七堵瑪陵休閒農業區、陽明海洋文化藝術館、阿里棒棒、蔡技食品、心干寶貝、漁品軒、找到幸福咖啡店等基隆在地業者參展，讓更多的民眾能夠看到基隆的特色與優質產品。

為吸引觀展人潮，基隆館也推出多項好康活動，包含填問券拍照打卡就送潛水布飲料提袋，及消費全館滿800元即可參加扭蛋抽獎活動，獎項有飛魚卵肉乾、海科館票券、小卷醬、咖啡包、環保吸管、海鮮拌麵及七堵瑪陵農產品等好物。

此外，基隆館特別規畫海廢DIY及釀酒DIY體驗，讓民眾可以透過手作體驗，認識基隆在地環境資源與特色，釀酒DIY運用基隆在地海藻「石蓴」，釀出屬於個人的獨特風味，海廢DIY則是利用海洋廢棄物再生創造，打造屬於個人的特色小物。