澎湃新聞24日報導，「接待單位按照壓縮一切不必要公務接待的原則，嚴格接待審批。」吉林省政府網站24日通報，近日中共吉林省委辦公廳、吉林省人民政府辦公廳印發《吉林省黨政機關國內公務接待管理辦法》，並發出通知，要求各地各部門認真遵照執行。相較於2014年的《吉林省黨政機關公務接待管理辦法》，新辦法在迎送活動、餐費標準方面更為細化。

新《公務接待管理辦法》將於今年7月25日起施行，根據該辦法，大陸國內公務接待不得在機場、車站、碼頭和轄區邊界組織迎送活動，不得跨地區迎送，不得張貼懸掛標語橫幅，不得安排群眾迎送，不得鋪設迎賓地毯；地區、部門主要負責人不得參加迎送。嚴格控制陪同人數，不得層層多人陪同。

2014年版本的現行《吉林省黨政機關公務接待管理辦法》則要求，公務接待不得在機場、車站、碼頭和轄區邊界組織任何形式的迎送活動。相較而言，新辦法要求更具體。

新印發的《接待管理辦法》還明確，工作餐費標準由各級公務接待管理部門根據當地經濟情況確定，但每人不得超過120元（人民幣，下同，約合新台幣528元）。同城公務活動不安排用餐。會議活動現場布置務求簡樸，工作會議、一般性公務活動一律不擺放花草、不提供水果、不製作背景板。

現行《吉林省黨政機關公務接待管理辦法》稱，「縣級以上地方黨委、政府應當根據當地經濟發展水準、市場價格等實際情況，按照當地會議用餐標準制定本級公務接待工作餐開支標準，並定期進行調整」，未對餐費上限作明確限定。

此外，在過去「不得清場閉館」的基礎上，新印發的《公務接待管理辦法》還明確，不得停止、限制正常的生產經營活動。